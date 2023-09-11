اشتباكات صباحيّة في عين الحلوة.. وترقّب لاجتماع مهمّ!

شهد الليل الفائت إطلاق بعض الرشقات الرشاشة والقذائف الصاروخية في مخيم عين الحلوة، بين حركة “فتح” والمجموعات الاسلامية، ارتفعت وتيرتها عند الساعة السادسة صباحًا من دون أن تتعدى مربع الاشتباك المحدود.

هذا ومن المقرر أن يعقد اليوم، اجتماع بين المدير العام للأمن العام بالإنابة العميد الياس البيسري والفصائل الفلسطينية وهيئة العمل الفلسطيني المشترك في لبنان، في مقر المديرية العامة في بيروت لبحث سبل وضع حد للاشتباكات.

يأتي ذلك فيما أصدرت قيادة الجيش – مديرية التوجيه بيانًا، مساء أمس، أشارت فيه إلى أنّه “بتاريخ 10/9/2023، وعلى أثر الاشتباكات المسلحة داخل مخيم عين الحلوة ــ صيدا، سقطت 3 قذائف في مركزَيْن عائدَيْن إلى وحدات الجيش المنتشرة في محيط المخيم، ما أدى إلى إصابة 5 عسكريين أحدهم بحالة حرجة، وقد نقلوا إلى المستشفيات المجاورة للمعالجة”.

وأعادت “قيادة الجيش تحذير الأطراف المعنية داخل المخيم من مغبّة تعريض المراكز العسكرية وعناصرها للخطر، وأكدت أنّ الجيش سيتخذ الإجراءات المناسبة”.