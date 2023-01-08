الأحد 15 جمادى الآخرة 1444 ﻫ - 8 يناير 2023 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

اشتباكات مع مطلوبين في بعلبك.. ما حقيقة احتراق آلية عسكرية للجيش؟

منذ 10 دقائق
الجيش اللبناني

الجيش اللبناني

A A A
طباعة المقال

نفت قيادة الجيش ما يجري تداوله عبر عدد من مواقع التواصل الاجتماعي، حول احتراق آلية عسكرية وسقوط جرحى أثناء عمليات الدهم في دار الواسعة في البقاع، داعية إلى توخي الدقة والعودة إلى بيانات الجيش الرسمية، قبل نشر أي خبر يتعلق بالمؤسسة العسكرية.

إلى ذلك، وقعت اشتباكات بين مطلوبين ودورية من الجيش اللبناني خلال تنفيذها عمليات دهم في بلدة دار الواسعة قضاء بعلبك.

فيما تمكنت الدورية من توقيف مطلوب سوري وضبط سيارة مسروقة وكمية من المخدرات، بحسب ما أفادت “الوكالة الوطنية للاعلام”.

كان الجيش اللبناني قد أعلن صباح اليوم على حسابه عبر تويتر، أن قوةً منه تنفذ عمليات دهم في بلدة دار الواسعة في البقاع بحثًا عن مطلوبين بجرم تجارة المخدرات وسرقة سيارات وإطلاق النار على الجيش.

كما أكّد أنه قد حصل تبادل لإطلاق النار من دون وقوع إصابات.

    المزيد من أخبار لبنان

    علي حسن خليل
    حسن خليل: للخروج من منطق النكد.. ولا "مبادرات خارجيّة"
    سمير جعجع
    جعجع يضرب المثل بأميركا: هكذا تكون الدعوات الجدية لجلسات الانتخاب
    طقس لبنان
    بعد تقلّبات جويّة ضعيفة.. كيف سيكون طقس اليومين المقبلين؟

    الأكثر قراءة

    كريستيانو رونالدو وجورجينا وأطفالهما
    فيديو.. جورجينا تتجول بملابس كاجوال في صيدلية بالرياض
    جورج وسوف ونجله وديع
    بالفيديو.. جورج وسوف يتحدث عن نجله الراحل: "هيدا دمعة عيني"
    جورج وسوف يتقبل التعازي برحيل نجله
    بالفيديو: جورج وسوف يتقبل التعازي برحيل نجله وديع