اشتباكات مع مطلوبين في بعلبك.. ما حقيقة احتراق آلية عسكرية للجيش؟

نفت قيادة الجيش ما يجري تداوله عبر عدد من مواقع التواصل الاجتماعي، حول احتراق آلية عسكرية وسقوط جرحى أثناء عمليات الدهم في دار الواسعة في البقاع، داعية إلى توخي الدقة والعودة إلى بيانات الجيش الرسمية، قبل نشر أي خبر يتعلق بالمؤسسة العسكرية.

إلى ذلك، وقعت اشتباكات بين مطلوبين ودورية من الجيش اللبناني خلال تنفيذها عمليات دهم في بلدة دار الواسعة قضاء بعلبك.

فيما تمكنت الدورية من توقيف مطلوب سوري وضبط سيارة مسروقة وكمية من المخدرات، بحسب ما أفادت “الوكالة الوطنية للاعلام”.

كان الجيش اللبناني قد أعلن صباح اليوم على حسابه عبر تويتر، أن قوةً منه تنفذ عمليات دهم في بلدة دار الواسعة في البقاع بحثًا عن مطلوبين بجرم تجارة المخدرات وسرقة سيارات وإطلاق النار على الجيش.

كما أكّد أنه قد حصل تبادل لإطلاق النار من دون وقوع إصابات.

قوة من الجيش تنفذ عمليات دهم في بلدة دار الواسعة- البقاع بحثاً عن مطلوبين بجرم تجارة المخدرات وسرقة سيارات وإطلاق النار على الجيش، وقد حصل تبادل لإطلاق النار من دون وقوع إصابات.#الجيش_اللبناني #LebaneseArmy pic.twitter.com/MrBVj5DqHY — الجيش اللبناني (@LebarmyOfficial) January 8, 2023