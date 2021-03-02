السبت 3 ذو الحجة 1443 ﻫ - 2 يوليو 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

اشتباك بين "المعلومات" وأمل وحزب الله على خلفية ملاحقة مطلوب!

2 - مارس - 2021
شعبة المعلومات

شعبة المعلومات

A A A
طباعة المقال

وقع اشتباك مساء اليوم بين دورية من فرع المعلومات في قوى الامن الداخلي ومسلحين من امل وحزب الله في شارع معوض في الشياح .

وفي معلومات حصل عليها “صوت بيروت انترناشونال ” أن دورية فرع المعلومات كانت في صدد ملاحقة احد المطلوبين في حي معوض ، فتصدى لها مسلحون من حزب الله وحركة امل الذين اشتبكوا مع الدورية لفترة قصيرة ، لكن اتصالات عاجلة أدت إلى سحب فتيل التوتر .

وفي رواية لاحقة أن دورية فرع المعلومات وصلت إلى حي معوض من دون التنسيق مع اللجنة الأمنية في أمل وحزب الله . وهنا سالت مصادر سياسية مستقلة : هل عملية دهم مطلوب تحتاج إلى تنسيق مع امل وحزب الله ؟

    المصدر :
  • صوت بيروت إنترناشونال

المزيد من أخبار لبنان

النائب هادي أبو الحسن
النائب أبو الحسن: البلد "فرط من إيدينا" وسنكون شرسين
الناشط البيئي ربيع عوجي
ألوان غريبة في بحر صيدا.. "مش خرج سباحة"
وزير الخارجية عبد الله بو حبيب
بو حبيب بعد اجتماع الوزراء العرب: لمسنا إيجابية بشأن عودة لبنان إلى عافيته

مواضيع قد تهمك

مواضيع قد تهمك

الأكثر قراءة

بعلبك - الهرمل
في بلدة لبنانية.. بعد دفنه جاء ليعزّي بنفسه!
سمكة قرش تهاجم سائحةً وتقتلها في مصر (فيديو)
اللبنانيون على موعد مع أسعار جديدة في خدمات الاتصالات
بالتفصيل.. تعرفوا على أسعار شركة ألفا الجديدة