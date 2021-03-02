اشتباك بين "المعلومات" وأمل وحزب الله على خلفية ملاحقة مطلوب!

وقع اشتباك مساء اليوم بين دورية من فرع المعلومات في قوى الامن الداخلي ومسلحين من امل وحزب الله في شارع معوض في الشياح .

وفي معلومات حصل عليها “صوت بيروت انترناشونال ” أن دورية فرع المعلومات كانت في صدد ملاحقة احد المطلوبين في حي معوض ، فتصدى لها مسلحون من حزب الله وحركة امل الذين اشتبكوا مع الدورية لفترة قصيرة ، لكن اتصالات عاجلة أدت إلى سحب فتيل التوتر .

وفي رواية لاحقة أن دورية فرع المعلومات وصلت إلى حي معوض من دون التنسيق مع اللجنة الأمنية في أمل وحزب الله . وهنا سالت مصادر سياسية مستقلة : هل عملية دهم مطلوب تحتاج إلى تنسيق مع امل وحزب الله ؟