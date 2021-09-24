الجمعة 17 صفر 1443 ﻫ - 24 سبتمبر 2021 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

اشتبه بهم بسرقة كابلات كهربائية فوقعوا بقبضة الأمن

منذ 3 ساعات
توقيف

توقيف

A A A
طباعة المقال

أعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي أنه نتيجة عمليات الرصد والتعقب، أوقفت دورية من مفرزة استقصاء جبل لبنان في وحدة الدّرك الإقليمي، في بلدة غريفة – الشوف، /4/ أشخاص للاشتباه بهم بسرقة كابلات كهربائية، وهم كلٌّ من:

ع. م. (من مواليد عام 1997، لبناني)
ح. م. (من مواليد عام 1979، لبنانية)
ج. خ. (من مواليد عام 1986، لبناني)
ش. م. (من مواليد عام 1969، لبناني)
ضُبط بحوزة (ش. م.) /3/ غ. كوكايين، وورقة نقديّة من فئة /100/ ألف ليرة لبنانية مزيّفة، وتبيّن أنّه مطلوب للقضاء بموجب /3/ مذكّرات عدلية بجرائم مخدّرات.

كذلك تبيّن أن (ع. م.) مطلوب للقضاء بموجب مذكرتي توقيف بجرم نشل.

بالتحقيق معهم من قِبَل فصيلة بعقلين، أنكروا علاقتهم بقضية السرقة، واعترفوا بتعاطي المخدّرات.

أودعوا القطعات المعنية، للتوسّع بالتحقيق معهم، بناءً على إشارة القضاء المختص.

    المزيد من أخبار لبنان

    المنسقة الخاصة للامم المتحدة في لبنان جوانا فرونتسكا
    فرونتسكا: لتطبيق القرار 1701 وإجراء الإنتخابات في موعدها
    توقعات الطقس
    الطقس غداً صاف مع ارتفاع في الحرارة
    مصرف
    المصارف في مرحلة انتقالية.. “الفريش دولار” العملة الجديدة

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    عناصر من حزب الله
    صحيفة أمريكية: قبضة حزب الله الحديدية على السياسة والاقتصاد في لبنان بدأت تتلاشى
    بالفيديو: لقطات تحبس الأنفاس.. نادل يحتجز مديره بسكين على عنقه لمدة 5 ساعات
    انفلونزا
    ما هو “السلاح السري” للمناعة؟