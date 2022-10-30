اشتعال خطّ أنانيب النفط المهترئة في سهل عكار

اشتعلت النار فجأة بالمواد النفطية المتسرّبة من خطي نقل البيترول العراقي العابرة في سهل عكار في محلة العبدة الشاطئية، وذلك للمرة السادسة.

وباشر عناصر الدفاع المدني في مركز ببنين- العبدة، عمليات إخماد النيران مستخدمين المواد الخاصة (الفونت)، للتمكّن من السيطرة على النيران التي تمدّدت إلى حقول القصب المحيطة بهذه الأنابيب.

ولم تُعرَف أسباب اشتعال النيران وما إذا كانت عملاً مقصوداً.

ويُشار إلى أنّ التسريبات النفطية في هذه البقعة بالذات متاتلية جرّاء اهتراء الأنابيب، فيما حاولت منشآت نفط طرابلس مراراً إصلاح هذه الأعطال، لكن دون جدوى، ذلك أنّ مسافة لا بأس بها من خطي الضخ الـ36 إنشاً والـ16 إنشاً بحاجة إلى تبديل تام، وهذا يتطلّب جهداً كبيراً وكلفته عالية، وإلّا فإنّ التسرب النفطي سيستمر.