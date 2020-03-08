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اصابة احد اولياء امر طالب في مدرسة راهبات العائلة المقدسة في جونية بالكورونا

وجّهت مدرسة راهبات العائلة المقدسة في جونية رسالة إلى اهالي الطلاب، اعلمتهم فيها عن اصابة احد اولياء امر طالب في الصف الاول بفيروس كورونا. وجاء في الرسالة: “منذ اندلاع وباء فيروس كورونا في لبنان ، طبقت كلية العائلة المقدسة في جونيه البروتوكول الذي أوصت به وزارتا الصحة والتعليم. تم تعقيم المؤسسة بالكامل.

 

ومع ذلك ، نأسف لإبلاغك بأن أحد أولياء أمور الطلاب في الصف 1 قد أثبت مؤخرًا أنه مصاب بفيروس كورونا. كما تم اختبار الأسرة في مستشفى رفيق الحريري الحكومي وكانت النتائج إيجابية.

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نواصل مراقبة الحالة الصحية للأسرة عن كثب وسيتم إخطارك بالنتائج ، إن وجدت.

في غضون ذلك ، يرجى البقاء متيقظين إذا عانيت أنت أو أي من أفراد أسرتك من الأعراض التالية: ارتفاع في درجة الحرارة والسعال ومشاكل في التنفس. إذا كنت في شك ، فأنت مدعو للاتصال بطبيبك وتقييد اتصالك بأشخاص آخرين من حولك.
يبقى الشيء المهم بالنسبة لنا هو التزام اليقظة وعدم الذعر.
أردنا أن نشارك هذه المعلومات بدافع الخير إلى مجتمعنا التعليمي.

نبقي الأسرة في صلاتنا ونطلب منك احترام حقهم في الخصوصية.”

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