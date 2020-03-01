أخبار لبنان

اصابة جديدة بكورونا في لبنان: لم تكن مُسافرة.. هكذا التقطت الفيروس!

نشرت الناشطة الاجتماعية كيندا الخطيب منشورا عبر حسابها على “تويتر” كشفت فيه أن صديقتها قامت بفحص كورونا وتبيّن ان النتيجة ايجابية ما يعني انها مصابة بالفيروس.

 

المزيد من الأخبار

موظفو الإدارة في كتاب لرئيس الحكومة: للاقفال 15 يوما

الإصابات وصلت إلى 10.. وزارة الصحة تعلن عن 3 حالات جديدة…

وقالت الخطيب :”صديقتي ر.غ، فحص كورونا إيجابي لديها، وتم عزلها اليوم، ما كانت مسافرة بل انعدت اثر وجودها عند عائلة زوجها في بيروت، الوافد احد أفرادها من ايران.”

واضافت:”نحن أمام كارثة صحية، قامت بابلاغ شركة تعقيم لتعقيم جميع الأماكن التي وجدت فيها في الآونة الأخيرة وستتكفل بفحص جميع من وجد معها.”

احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.

شاهد أيضاً
أخبار لبنان

تداركاً لاحتمال انتشاره.. وزير يمنع المصافحة أو التقبيل بسبب “كورونا”

أخبار لبنان

وصول قتلى محور «الطلحية» في إدلب الى لبنان.. و«حزب الله» زجّ بـ«فوج العباس»!

أخبار لبنان

المواطن متروك أمام “كورونا” بأنواعها…

أخبار لبنان

ضغط العقوبات وسوريا.. حزب الله ينوء تحت أزمة لبنان

أخبار لبنان

حزب الله طلب وساطتين بعد الضربة التركية بإدلب

أخبار لبنان

بعد الطقس “الكانوني”.. كتل حارة نحو لبنان والحرارة 24 !!