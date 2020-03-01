اصابة جديدة بكورونا في لبنان: لم تكن مُسافرة.. هكذا التقطت الفيروس!
نشرت الناشطة الاجتماعية كيندا الخطيب منشورا عبر حسابها على “تويتر” كشفت فيه أن صديقتها قامت بفحص كورونا وتبيّن ان النتيجة ايجابية ما يعني انها مصابة بالفيروس.
وقالت الخطيب :”صديقتي ر.غ، فحص كورونا إيجابي لديها، وتم عزلها اليوم، ما كانت مسافرة بل انعدت اثر وجودها عند عائلة زوجها في بيروت، الوافد احد أفرادها من ايران.”
واضافت:”نحن أمام كارثة صحية، قامت بابلاغ شركة تعقيم لتعقيم جميع الأماكن التي وجدت فيها في الآونة الأخيرة وستتكفل بفحص جميع من وجد معها.”