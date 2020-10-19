اصحاب الصيدليات: لإلزام المستورد بتسليم الدواء لجميع الصيدليات بالتساوي

أشار اصحاب ​الصيدليات​ في ​لبنان​ إلى أنه “على الرغم مما نعانيه جراء الاستنسابية التي يعتمدها بعض مستوردي الادوية في توزيع الادوية للصيدليات، وعلى الرغم من مناشداتنا المتكررة ل​وزير الصحة​ لوضع حد لهذا الامر، والذي يؤدي بطبيعة الحال الى اعطاء كميات قليلة ومحدودة لمعظم الصيدليات تصل احيانا الى قطعة واحدة في الشهر فيما ينعم البعض الآخر المحظوظ بكميات كبيرة، نستغرب عدم تحرك وزير الصحة لمعالجة هذا الامر والزام المستوردين بتوزيع الادوية بالتساوي بين الصيدليات، حتى وصل الامر بنقيب المستوردين ​كريم جبارة​ الى التصريح علنا بانهم مستمرون بالتوزيع غير العادل وبحسب معدل السحب السابق للصيدلية، من دون الإكتراث لفقدان كبير وفراغ معظم الصيدليات من الادوية الضرورية والمزمنة والتي كان اخرها اقدام احد المواطنين باشهار سلاحه داخل صيدلية وتهديد الصيدلي بالقتل من اجل الاستحصال على علبة دواء وهو ما يجعل المهنة باكملها في دائرة الخطر”.

وناشدوا في بيان “وزير الصحة للتدخل لصالح المريض اللبناني وحسم هذا الامر بالزام المستورد بتسليم ​الدواء​ لجميع الصيدليات بالتساوي بغض النظر عن حجم الصيدلية او حجم مسحوباتها السابقة لكي نتمكن جميعا من تلبية الاحتياجات المتزايدة للمرضى من الدواء، علما ان ستوك الادوية داخل الصيدليات قد شارف على النفاذ وبتنا على شفير ​الاقفال​ الكامل اذا لم يتم التدخل سريعا، ونناشده تأمين الحماية للصيدليات عبر الايعاز لشرطة البلدية للقيام بالاجراءات المناسبة لذلك، وإلا سنضطر آسفين إلى الاقفال التام والمفتوح إلى حين ايجاد حل للقطاع الصيدلاني ككل لأن ما يحصل هو ظلم واضح لأصحاب الصيدليات”