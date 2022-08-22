اضراب تحذيري جديد يبدأ غدا.. اليكم تفاصيله

عقدت اللجنة العمالية لموظفي وعمال مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان اجتماعا في مقر الاتحاد العام لنقابات عمال لبنان بحضور رئيس الاتحاد النقيب مارون الخولي وقررت “اعلان الاضراب العام التحذيري في كل مصالح ودوائر مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان يوم غد الثلاثاء ردا على التهديدات التي وجهها بعض رؤساء الدوائر للموظفين والعمال لعدم المشاركة في تحركات اللجنة العمالية الهادفة الى وقف انتهاك حقوق العاملين في المؤسسة والتي وصلت الى درجة التجويع والاستعباد بحيث لا تتعدى الرواتب بمعدلها الدولار ونصف الدولار للعامل عن كل يوم عمل بما فيها كلفة النقل”.

واكدت أنها “كلفت النقيب الخولي شرح معاناتها والتحرك النقابي المزمع القيام به في مؤتمر صحافي يعقد ظهر غد الثلاثاء في مقر الاتحاد العام في جل الديب”.

واعتبرت أنّ “التهديدات التي تلقاها عدد من العمال والموظفين لن تردعنا عن المطالبة بحقوقنا لا بل ستزيدنا اصرارا على نيلها وتحقيق كافة مطالبنا منذ اكثر من عشرين عاما”.

واكدت أن “معركة استعادة الكرامة ستبدأ غدا والنضال النقابي هو الطريق الوحيد لاستعادتها” ،ودعت” كل الموظفين والعمال الى تنفيذ الاضراب التحذيري غدا مهما كانت الضغوطات والتهديدات”، مؤكدة أنّ “المؤتمر الصحافي غدا سيكون محطة تأسيسية لانهاء الاستعباد في هذه المؤسسة ولضرب السماسرة وتجار البشر ولعودة العمل النقابي الشريف المستقل”.