اضطراب جديد في سعر الصّرف.. وتحديات كبيرة

توقّع الخبير الاقتصادي جاسم عجاقة “أن نكون أمام اضطراب جديد في سعر صرف الدولار نهاية الشهر خصوصا إذا تم دفع رواتب القطاع العام بالليرة اللبنانية”.

وأشار في حديث لـ”صوت كل لبنان”، إلى أنّ “التضخم سيرتفع بحدود العشرة في المئة”، متحدّثاً عن “تحديات كبيرة أمام الحكومة منها الأدوية والكهرباء وغيرها خصوصا وأن المجلس النيابي لا يستطيع أن يلتئم بسهولة لإقرار الإصلاحات المطلوبة”.

وعن جردة حاكم مصرف لبنان بالإنابة وسيم منصوري، رأى عجاقة أنه “إجراء شفاف إلا أن انكشاف القدرة المالية الحقيقية لمصرف لبنان ستؤدي الى انخفاض فعاليته في السوق حتى ولو تم تعيين حاكم جديد”.