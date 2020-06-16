اطباء الاسنان في التجمع الديموقراطي حذر من اقفال العيادات بفعل الازمة الاقتصادية

أطباء الأسنان
أطباء الأسنان

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عبر قطاع اطباء الاسنان في “التجمع الوطني الديموقراطي” في لبنان، في بيان ، عن مخاوفه لاضطرار العديد من الزملاء الى اقفال عياداتهم، بفعل الازمة الاقتصادية والحياتية الخانقة التي يعاني منها المواطنون عموما ومن بينهم اطباء الاسنان.

ولفت القطاع “الى الارتفاع السريع والملحوظ في اسعار مواد وادوية ومعدات طب الاسنان، بالاضافة الى ان عددا من الزملاء غير اللبنانيين، يزاولون مهنة طب الاسنان، بشكل غير شرعي وبدون ترخيص، مما يخلق مضاربة ومنافسة غير مشروعة مع اطباء الاسنان اللبنانيين”.

ودعا القطاع “نقابة اطباء الاسنان والجهات المسؤولة، الى منع هؤلاء من ممارسة المهنة، تحت طائلة الملاحقة و المحاسبة القانونية، كما طالب بتأمين الدعم المالي لمواد وادوية طب الاسنان، أسوة بسائر المواد الطبية والأدوية، وذلك عبر تأمين التحويلات من المصارف وبمساندة مصرف لبنان والإفراج عن حسابات الشركات المستوردة لادوية ومواد طب الاسنان، لتتمكن هذه الشركات من الاستمرار في تأمين هذه المواد”.

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المصدر صوت بيروت إنترناشونال
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