اطلاق صواريخ من جنوب لبنان واسرائيل ترد

تحدث الاعلام الاسرائيلي بعد ظهر اليوم عن اطلاق ٤ صواريخ من جنوب لبنان باتجاه الجليل الغربي.

وافادت “رويترز” نقلا عن موقع “واي نت” الإخباري الإسرائيلي ان صفارات الإنذار دوت للتحذير من الصواريخ في شمال إسرائيل إلى الشرق من مدينة حيفا.

واشارت معلومات أولية الى إطلاق صواريخ من محيط بلدة صديقين جنوبي لبنان.

وسقط أحد الصواريخ التي جرى إطلاقها في حيفا، وسقط اثنان في البحر، بحسب ما ذكرت مصادر إسرائيلية.

وفي المقابل رد العدو الاسرائيلي باطلاق قذائف على مكان اطلاق الصواريخ، كما يحلق في هذه الاثناء طيرانه بشكل مكثف في أجواء جنوب لبنان.