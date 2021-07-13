اطمئنوا.. أدوية الأمراض المزمنة متوفرة

طمأنت رئيسة دائرة الرعاية الصحية والتلقيح في وزارة الصحة رندا حمادة، الى أن لقاحات الأطفال متوفرة لدى القطاع العام أي لدى وزارة الصحة ويتم تأمينها بمساعدة اليونيسيف.

وأكدت في حديث إذاعي أن أدوية الحرارة والأنتيبيوتيك وغيرها موجودة أيضاً في المراكز الصحية الأولية إضافة الى أدوية السكري والقلب والشرايين، لافتةً الى تسجيل تراجع كبير جداً في عمليات تلقيح الأطفال بلغ 31% في القطاع الخاص في فترة كورونا، إلّا أن هذا المستوى بدأ بالإرتفاع نسبياً.

وأشارت حمادة الى سلسلة إجتماعات مع جمعيات الأطفال في بيروت والشمال بهدف العمل على تلقيح الأطفال مجاناً، وقالت:” لا نريد العودة الى شلل الأطفال وقد خلا

لبنان منه من ست عشرة سنة.

ورأت رندا حمادة وجوب التركيز أكثر على موضوع التلقيح ضد كورونا من خلال التسجيل أكثر على المنصّة، وأعلنت أن وزارة الصحة ستطلق قريباً حملة لرفع التوعية حول أهمية اللقاح وستفعّل أيضاً عمليات التطعيم في الأيام المقبلة.

وأكّدت حمادة على البدء بتلقيح الفئات الشبابية مع تلقي عدد كبير من الرسائل لتحديد مواعيد في المراكز المخصصة لذلك.