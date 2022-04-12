اطمئنوا... المازوت والبنزين متوافران في الاسواق

نفى ممثل موزعي المحروقات فادي أبو شقرا ما يتم تداوله عن “فقدان مادة المازوت”، مؤكداً ان “المازوت والبنزين متوافران في الاسواق”، ومشيرا إلى أن “أزمة الافران ليست بسبب عدم توافر المازوت”.

وأكد في حديث صحفي أن “بواخر المازوت تأتي تباعاً الى لبنان”، مطمئناً ردا على سؤال الى “أننا سنشهد انخفاضاً في الجدول الجديد لأسعار المحروقات”.

يذكر أن أزمة المازوت في لبنان ليست مستجدة، لكن زادت حدتها بسبب ارتفاع سعره بشكل فاحش، فالطن الواحد منه وصل كما قال مدير العناية الطبية في وزارة الصحة جوزف الحلو في حديث سابق له إلى 1250 دولار.

وأضاف “بات همّ المستشفيات سواء كانت خاصة أم حكومية تأمين المحروقات قبل التفكير بالمرضى والدواء” لافتأ إلى أن “دولة قطر وافقت خلال زيارة وزير الصحة الدكتور فراس أبيض الأخيرة لها على مد المستشفيات الحكومية لفترة محددة بكميات من المازوت”.