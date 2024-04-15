الأثنين 6 شوال 1445 ﻫ - 15 أبريل 2024 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

اعتباراً من الأربعاء.. رئيس نقابة العمال في النبطية يُعلن تجديد الإضراب

منذ ساعتين
النبطية

النبطية

A A A
طباعة المقال

أعلن رئيس نقابة عمال ومستخدمي بلدية النبطية، مازن منير نحلة، اليوم الاثنين 15 نيسان/أبريل 2024، عن قرار تجديد الإضراب لمدة أسبوع آخر اعتباراً من يوم الأربعاء الموافق 17 الحالي.

جاء هذا الإعلان عقب عقد المجلس التنفيذي للنقابة جلسته الثانية، حيث تم التأكيد على تشديد المطالب بمنح حقوق العاملين في البلديات والمطالبة بالمساواة مع موظفي القطاع العام.

وتأتي هذه الخطوة في إطار المطالبة بتحسين ظروف العمل وتوفير الحقوق المستحقة للعمال في البلديات، وذلك بناءً على البيان السابق الصادر عن النقابة.

وأكّد منير نحلة أن الإضراب سيبدأ يوم الأربعاء المقبل، مع احتمالية تمديده لفترة أطول في حال عدم استجابة الجهات المعنية لمطالب النقابة.

ويأتي هذا التحرك ضمن سلسلة الإجراءات النقابية التي تهدف إلى حماية حقوق العمال وتعزيز موقفهم في المطالبة بتحسين الظروف العملية وتوفير الحماية الاجتماعية والمساواة في الحقوق والمزايا.

كما وتأتي خطوة تجديد الإضراب من قبل نقابة عمال بلدية النبطية في إطار السعي المستمر لتحقيق العدالة الاجتماعية وتحسين ظروف العمل للعاملين في البلديات.

ويأمل العاملون في أن تلتفت الجهات المعنية إلى مطالبهم ويستجيبوا بشكل إيجابي لضمان تحقيق المساواة والعدالة في القطاع العام.

    المزيد من أخبار لبنان

    مؤسسة كهرباء لبنان
    خلال أشهر.. 80 مليون دولار إلى حساب "كهرباء لبنان"
    زحام على محطة محروقات في لبنان
    مشهد طوابير المحطات عاد في بعض المناطق.. هل تتكرر الأزمة؟
    أوجيرو
    مدير هيئة أوجيرو يكشف سبب رداءة خدمات الاتصالات!

    الأكثر قراءة

    من داخل إحدى المشافي اللبنانية
    انتشار جرثومة في لبنان: تحذيرات وتوجيهات طبية للمواطنين
    السفارة الأمريكية في بيروت
    تحذير عاجل من السفارة الأميركية في لبنان.. ماذا جاء فيه؟
    باسكال سليمان
    إليك جديد التحقيقات في مقتل باسكال سليمان