اعتباراً من الأربعاء.. رئيس نقابة العمال في النبطية يُعلن تجديد الإضراب

أعلن رئيس نقابة عمال ومستخدمي بلدية النبطية، مازن منير نحلة، اليوم الاثنين 15 نيسان/أبريل 2024، عن قرار تجديد الإضراب لمدة أسبوع آخر اعتباراً من يوم الأربعاء الموافق 17 الحالي.

جاء هذا الإعلان عقب عقد المجلس التنفيذي للنقابة جلسته الثانية، حيث تم التأكيد على تشديد المطالب بمنح حقوق العاملين في البلديات والمطالبة بالمساواة مع موظفي القطاع العام.

وتأتي هذه الخطوة في إطار المطالبة بتحسين ظروف العمل وتوفير الحقوق المستحقة للعمال في البلديات، وذلك بناءً على البيان السابق الصادر عن النقابة.

وأكّد منير نحلة أن الإضراب سيبدأ يوم الأربعاء المقبل، مع احتمالية تمديده لفترة أطول في حال عدم استجابة الجهات المعنية لمطالب النقابة.

ويأتي هذا التحرك ضمن سلسلة الإجراءات النقابية التي تهدف إلى حماية حقوق العمال وتعزيز موقفهم في المطالبة بتحسين الظروف العملية وتوفير الحماية الاجتماعية والمساواة في الحقوق والمزايا.

كما وتأتي خطوة تجديد الإضراب من قبل نقابة عمال بلدية النبطية في إطار السعي المستمر لتحقيق العدالة الاجتماعية وتحسين ظروف العمل للعاملين في البلديات.

ويأمل العاملون في أن تلتفت الجهات المعنية إلى مطالبهم ويستجيبوا بشكل إيجابي لضمان تحقيق المساواة والعدالة في القطاع العام.