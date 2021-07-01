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اعتبارا من الغد.. إضراب مفتوح في كل مراكز المعاينة الميكانيكية

1 - يوليو - 2021
آخر تحديث: 1 - يوليو - 2021 4:44 مساءً
قسم المعاينة الميكانيكية

مركز المعاينة الميكانيكية

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أعلنت الهيئة التأسيسية لنقابة عمال ومستخدمي المعاينة الميكانيكية، في بيان انه:

“بعد عقد هيئة عمومية بشأن تنفيذ إضراب مفتوح إبتداء من تاريخ 2/7/2021، حتى تحقيق المطالب، وذلك في جميع مراكز المعاينة في لبنان بسبب عدم إيجاد حل منصف للرواتب التي أنهارت بشكل شبه كامل، إضافة إلى إرتفاع أسعار المحروقات وشحها وعلى الرغم من المطالبات المتكررة ورفع الصوت منذ أشهر وبعد مبادرات لحل هذه المشكلة تسيهلا لأمور المواطنين وإعطاء مهلة ثلاثة أسابيع للحوار من دون التوصل إلى النتائج المرجوة بل تم حسم من الراتب الحالي.

علما أن الموظفين يعملون بدوام 10 ساعات يوميا 6 أيام في الأسبوع بضغط عمل وظروف عمل غير صحية،الأمر الذي يجعل الوصول إلى عملنا والقيام بواجباتنا أمرا صعبا كنتيجة للأزمة الإقتصادية والمعيشية الخانقة، إذ أن الرواتب الحالية لم تعد تكفي لتأمين الحد الأدنى لمقومات العيش الكريم للعمال والموظفين”.

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