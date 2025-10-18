اعتداء جديد على الطاقم الطبي في الضنية.. عبد الله يطالب بأقسى العقوبات

أدان رئيس لجنة الصحة النيابية، الدكتور بلال عبد الله، ما يتعرض له الطاقم الطبي والتمريضي من اعتداءات متكررة أثناء ممارسة مهامهم الإنسانية والطبية، مؤكداً أن آخر هذه الحوادث كان في مستشفى سير الضنية.

وكتب عبد الله على منصة “إكس”: “من جديد الطاقم الطبي والتمريضي يتعرض لمسلسل اعتداءات وهو يمارس رسالته ومهامه، وما حصل في مستشفى سير الضنية يؤكد أن المعتدي لم يقم وزنا لحرمة المستشفى والعاملين فيها”.

وطالب الدكتور عبد الله بإنزال أقسى العقوبات بمنفذ الاعتداء، ليكون عبرة لغيره، مشدداً على ضرورة منع تكرار مثل هذه الحوادث التي تمس كرامة الجسم الطبي، وتحافظ على حرمة المستشفيات وسلامة العاملين فيها.