اعتداء على المنتخب اللبناني بعد فوزه على الأردن

نقلت صفحة “Arab sports” على “فيسبوك” المتخصّصة بنشر وتغطية الأحداث الرياضية، عن “Elmaestrosport”، منشورا كشفت فيه أن لاعبي منتخب لبنان لكرة السلة تعرضوا للاعتداء من قبل لاعبي منتخب الاردن، وذلك عقب إنتهاء مباراة نصف نهائي بطولة كأس امم آسيا والتي اقيمت عصر أمس السبت 23 تموز 2022 في العاصمة الاندونيسية جاكارتا.

وفي التفاصيل، كمن لاعبو المنتخب الاردني في بهو الفندق للاعبي منتخب رجال الأرز لحظة عودتهم من ملعب المباراة وحاولوا الاعتداء عليهم، لينشب شجار كبير تدخلت على اثره الشرطة الاندونيسية وفصلت بين لاعبي المنتخبين ومنعت حصول اي إحتكاك إضافي بينهم.