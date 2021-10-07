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اعتداء على ضابط في الحدت.. وقوى الأمن توضح

7 - أكتوبر - 2021
قوى الأمن الداخلي

قوى الأمن الداخلي

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صدر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي – شعبة العلاقات العامة، البلاغ الآتي:

تتناقل وسائل الإعلام خبرًا حول تعرض أحد ضبّاط قوى الأمن الداخلي للاعتداء في شارع “السانت تريز” -الحدت من قبل عدد من الأشخاص.

بعد التحقيق من قبل فصيلة الحدت في وحدة الدرك الإقليمي، تبيّن أن هذا الاعتداء قد حصل حوالى الساعة 17.30 من تاريخ 05/10/2021 نتيجة خلافات عائلية. فلدى توجّه الضابط لاصطحاب ابنته المتواجدة في منزل ذوي زوجته السابقة كما جرت العادة، وبوصوله إلى المحلّة، تفاجأ بتهجّم حوالي /6/ أشخاص عليه وقاموا بالتعرّض له، حيث نقل على إثره إلى المستشفى للمعالجة.

يجري التحقيق مع والد وشقيقي الزوجة السابقة، والعمل جارٍ لتوقيف جميع المتورطّين.

وفي سياق متّصل، اعتُديَ ليل أمس على محلّات هدايا غملوش في محلّة الشياح -حي الأميركان، وعلى محلّات مجوهرات غملوش في محلّة بئر العبد الشارع العام -يحتمل أن تكون لها علاقة بالإشكال المذكور-قوى الأمن الداخلي تتابع الموضوع بكلّ جديّة، وهي ستلاحق الفاعلين بغية توقيفهم.

أحيل الملفّ والموقوفين إلى شعبة المعلومات للتوسّع بالتحقيق بناءً على إشارة القضاء المختصّ

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