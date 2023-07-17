اعتداء على مدير مستشفى والنقابة تستنكر

أعلنت نقابة المستشفيات في لبنان أنّه “في سياق الإعتداءات المستمرة على المستشفيات والعاملين فيها، تبلّغت النقابة،وبكل أسف، عن اعتداء طال هذه المرة صاحب ومدير مستشفى الأطباء المنارة الدكتور خالد الخطيب الذي تعّرض للضرب المبرح من قبل أحد عناصر الحماية في الكاسكادا مول في البقاع، أسفر عن إصابته بنزيف حاد في الرأس وكسر في الذراع”.

وتمنّت النقابة “الشفاء العاجل للخطيب الذي تثمّن مناقبيتّه والتزامه برسالة مهنته”، ورأت أنّ “مواقف الاستنكار والشجب لم تعد كافية لمنع تكرار هذه الحوادث داخل المستشفيات، والمتنقّلة بشكل متسارع في كل المناطق اللبنانية بدون حسيب ورقيب، محوّلة المستشفى وسائر العاملين فيه الى مكسر عصا”.

كما ناشدت “الجهات الأمنية لتحمّل مسؤولياتها كاملة وتأمين الحماية للطبيب وجميع العاملين في المستشفيات الذين يواصلون عملهم تحت ضغوط معيشية صعبة من المفترض مراعاتها وإعطاء الحوافز المناسبة بما يؤمن سير الخدمات التي يقدمون، مع الإسراع في التحقيقات في هذا الحادث لإجراء المقتضى وفق القوانين المرعية، وإنزال أشدّ العقوبات بالمعتدي الذي هو معروف، فيكون عبرة لكل معتدٍ”.