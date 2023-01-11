اعتداء وتهديد بقوّة السلاح في الميناء.. وكمين محكم لمخابرات جيش!

أوقفت دورية من مخابرات الجيش في منطقة الميناء _ محيط دوار “بيستاشيو” في طرابلس، وبالجرم المشهود، شخصين وهما يقومان بالاعتداء بالضرب على مواطن ويهددانه بغية سلبه بقوة السلاح، وتم توقيفهما مع السلاح الذي بحوزتهما وقطعة حشيش كانت معهما.

أتت عملية التوقيف بعد كمين محكم، حيث تمت مراقبة أحدهما حين دخل إلى أرض مجاورة للأوتوستراد بدراجة نارية وخرج من دونها، فتمت متابعته من قبل الدورية التي كانت في المكان وتعقبته داخل الأرض التي كان موجودًا فيها الشخص المعتدى عليه.

هذا وتم توقيف شقيق أحد الموقوفين للاشتباه بعلاقته بعملية التشليح مع دراجة نارية كانت معه.