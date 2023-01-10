اعتذار وتوضيح من النائب أنطوان زهرا.. هذا ما جاء فيه

صدر عن النائب السابق أنطوان زهرا التوضيح التالي:

يؤسفني أن بعض أبناء الطائفة العلوية الكريمة في لبنان فهموا من حديثي الأخير إلى صوت بيروت إنترناشونال وفي معرض ردي حول عروبة الرئيس السوري بشار الأسد أنني قد تعرضت لهم بالإساءة في الوقت الذي أوضحت فيه أن من قصدته بالارتماء في أحضان إيران هو الرئيس السوري تحديداً وعندما استوضح المقدم إن كنت أقصد كل العلويين قلت له كلا ولكن صودف أن آل الأسد الذين قاموا بالحركة التصحيحية هم علويون .

أما وقد حصل هذا الإشكال في الفهم ما استدعى ردود فعل غاضبة من بعضهم فيهمني التأكيد:

-إن ممارستي السياسية وسلوكي الشخصي ينطلق دائما من الاعتراف بالآخر واحترامه.

-إن كرامة كل مواطن لبناني كائناًمن كان حتى لو كان خصماً هي من كرامتي الشخصية وأحرص عليها بنفس الأهمية.

-تصويباً للأمور ولإزالة سوء الفهم فأني أعتذر من كل من فهم خطأ أنني أستخف بكرامته ووجوده وهذا حتماً ليس قصدي في كل حال.