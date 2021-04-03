اعتصامان أمام شركتي الكهرباء في راشيا وجب جنين رفضاً لخفض لساعات التغذية

نفذ رؤساء بلديات ومخاتير من قرى راشيا، بدعوة من اتحادات بلديات البقاع الغربي وراشيا (جبل الشيخ، قلعة الاستقلال، السهل والبحيرة)، اعتصاما أمام شركة كهرباء راشيا “رفضا لسياسة توزيع الكهرباء”، في حضور وكيل داخلية “الحزب التقدمي الاشتراكي” رباح القاضي ممثلا النائب وائل أبو فاعور.

ثم انتقل المعتصمون الى أمام شركة كهرباء جب جنين، واستنكرت الاتحادات البلدية، في بيان تصرف إدارة شركة كهرباء لبنان، وأكدت وحدة موقف كل أهالي البقاع الغربي وراشيا في أحقية تغذية مستشفى راشيا الحكومي 24/24 وكل المؤسسات التي تخدم أبناء المنطقة، رافضة أي خفض لساعات التغذية لقرى المنطقة.