اعتصام أمام مركز الضمان الرئيسي.. ما هي أبرز المطالب؟

نظم اللقاء التشاوري النقابي الشعبي اعتصامًا، قبل ظهر اليوم أمام المركز الرئيسي للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي “لاستعادة عافيته، واحتجاجًا على قرار تمديد مهل براءة الذمة إلى أواخر العام”.

وقد رفع المعتصمون شعارات تؤكد “النضال من أجل استعادة الضمان لعافيته وتقديماته، وضد قرار مجلس الوزراء المتعلق بتمديد مهل براءة الذمة إلى أواخر هذا العام، الأمر الذي سيفقد الضمان الاجتماعي أكثر من ٤ آلاف مليار ليرة هو بمس الحاجة إليها”.

والتقى وفد من المعتصمين المدير العام للضمان بالإنابة أسامة الزهيري، وتحدث باسم الوفد رئيس الاتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين في لبنان النقابي كاسترو عبد الله، مشيرًا إلى مطالب المضمونين وبخاصة الذين يعانون من الأمراض المزمنة والمستعصية والسائقين العموميين. ودعا إلى تنفيذ رفع قيمة المساعدات تسعيرة الطبابة، وإنجاز المعاملات بالسرعة الضرورية، خصوصًا وأنّ المضمونين يعانون من الانتظار الطويل أمام مراكز الضمان”، مؤكدًا “رفض تمديد مهلة براءة الذمة”.

وأشار الوفد إلى أنّه لقي تجاوبًا من قبل الزهيري “الذي أكد أهمية المطالب وضرورة إنجازها”.