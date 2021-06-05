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اعتصام حاشد في ساحة ساسين تحت عنوان "كلنا يعني كلنا"

5 - يونيو - 2021
اعتصام حاشد في ساحة ساسين

اعتصام حاشد في ساحة ساسين

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نفذ عدد من الناشطين اعتصاما حاشدا في ساحة ساسين، تزامنا مع وقفة لبعض المغتربين في الخارج، تحت عنوان “كلنا يعني كلنا”.

ودعا المعتصمون الى “الحفاظ على هويتنا الوطنية اللبنانية وكي لا نبقى رهائن تحالف المافيا والميليشيا”.

بدأ النشاط بالنشيد الوطني، ثم ردد المشاركون شعارات ورفعوا لافتات تدعو الى “محاسبة جميع المسؤولين واستقلال القضاء ومحاسبة المتورطين في انفجار مرفأ بيروت، والاقتصاص من كل الفاسدين والسارقين الذين أوصلوا البلاد الى هذا الوضع”.

وطالب المعتصمون الشعب الى “النزول الى الشارع ليعبر عن غضبه حيال ما يعيشه يوميا، لاسيما وأن أكثر من نصف اللبنانيين أصبحوا تحت خط الفقر المدقع”.

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