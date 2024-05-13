اعتصام في شتورا: سائقو الشاحنات يعبرون عن احتجاجهم على تعقيدات مرور الطرق"

نظم سائقو الشاحنات وأصحابها اعتصامًا على الطريق الدولية بيروت شتورا، بالقرب من نقطة فالوغا، الاثنين 12 مايو/أيار 2024، احتجاجًا على تعقيدات مرور الشاحنات والصعوبات التي يواجهونها في ضهر البيدر.

شمل الاعتصام رفع صناديق الشاحنات، وشهد تواجدًا مكثفًا للجيش والقوى الأمنية بهدف منع قطع الطريق.

ويأتي هذا الاحتجاج في ظل استمرار تعقيدات مرور الشاحنات عبر ضهر البيدر، ما دفع السائقين وأصحاب الشاحنات للخروج للتعبير عن رفضهم لهذه الحالة وضرورة إيجاد حلول فورية تلبي متطلباتهم وتسهل حركة النقل والتوزيع عبر الطرق الرئيسية.