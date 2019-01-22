اعتصام في عرسال ضد السوريين

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نظم مجموعة من أهالي عرسال اعتصاما ضد العمالة السورية في البلدة في ظل الضائقة الاقتصادية التي تعيشها البلدة بمشاركة عدد من أصحاب سيارات النقل، وطالب المعتصمون تنظيم العمالة السورية التي تزاحم اليد العاملة وأصحاب المؤسسات والمصالح على أنواعها، واحتجاجا على حصر المساعدات التي تقدمها الجهات المانحة بالسوريين متجاهلين ما يعانيه الاهالي.

وبعد انتهاء الاعتصام عمد مجموعة من الشبان الى رجم المحال والمصالح والمؤسسات وسيارات النقل العائدة للسوريين بالحجارة مطالبين بأغلاقها.

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وقامت القوى الأمنية والجيش بتسيير دوريات لمنع التعديات.

 

المصدر الوكالة الوطنية للاعلام

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