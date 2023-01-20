اعتصام لأساتذة الدوام المسائي أمام "اليونيسف".. وجملة مطالب أبرزها "الدولار"

نفّذ الأساتذة العاملون في القطاع التربوي في الدوام المسائي لغير اللّبنانيين اعتصامًا أمام مقر “اليونيسيف” في بيروت، للمطالبة بأجر ساعة منصف بالدولار وبدل نقل وحوافز.

وتوجّهت رانيا دندش في بيان باسم المعتصمين الى “اليونيسف”، مشيرة إلى أنّ “الأستاذ الذي أوكلت إليه مهام التعليم الذي أنتم رعاته وممولوه أتى إليكم، مناشداً إنسانيكم وحرصكم على أن تكون كل مكونات العملية التربوية في أفضل حال لكي تنصفوه بعد ما أصبح الحلقة الأضعف اجتماعيًا وتربويًا وماديًا، جئنا لنقول لكم:

_ نريد منكم تسديد جميع مستحقات وحوافز العام الماضي، فكيف لأستاذ لم يحصل على مستحقات وحوافز من العام الماضي أن يفتح عاماً جديدا.ً

_ نريد بدل النقل عن العام الماضي وعن العام الحالي فلم يعد في مقدورنا الوصول لمدارسنا في ظل الغلاء الفاحش.

_ لا عودة هذا العام للتعليم من دون حوافز شهرية (130$) كما وعدتم معالي الوزير.

_ من حقنا أن نحصل على مستحقاتنا شهريا وليس فصليا أو سنويا، خصوصاً وأننا نخسر أكثر من نصف قيمة مستحقاتنا بحكم إرتفاع الدولار اليومي.

_ نريد أجر حصة بالدولار الأمريكي كما تدفعون في بلاد مختلفة في المنطقة.

_ في ظل الوضع الصحي الخطير في البلاد ونحن تحديداً نعمل في ظل بيئات صحية غير ملائمة فنسبة تفشي الأمراض والعدوى كبيرة جداً، ومن حقنا أن نحصل على الضمان الصحي.

_ إعادة الاعتبار والتمويل لمساعدات الروضات التي توقف عملها فجأة من دون سابق إنذار.

_ توحيد أجر الحصة فلا فرق بين ناظر وأستاذ ومدير ومرشد. الكل سواسية في العمل.

إننا لا نطلب إمتيازات، إنما الحد الأدنى من العيش الكريم الذي يتطلع إليه أي أستاذ في الدوام المسائي، فلسنا هواة إضرابات وحتى اعتصامات ولكن شعارنا كان وما زال وسيبقى ما ضاع حق وراءه مطالب”.