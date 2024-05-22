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اعتصام لأهالي بلدة رياق الفوقا.. والسبب؟

منذ ساعة واحدة
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اعتصم أهالي حي السكة في بلدة رياق الفوقا، بمشاركة وفد من لجان الأحياء في بلدة علي النهري، وقطعوا طريق عام رياق، احتجاجا على قطع المياه المتكرر رغم كل المراجعات مع المعنيين وتنظيم شكوى موقعة من المتضررين سلمت للمديرة العامة لمصلحة مياه البقاع بولا حاوي.

بعد شرح قدمه عضو لجنة الأحياء أحمد المكحل عن هذه المشكلة المزمنة، أكد حسين المكحل باسم المعتصمين، أن “اعتصام اليوم ليس الا خطوة أولية، واذا لم يتم التجاوب معها سيليه تحركات تصعيدية قد تصل الى ايقاف مضخات المياه التي تغذي بلدة رياق وحوش حالا، الى حين اصلاح الخلل واعادة توزيعها بالتساوي بين أهالي البلدة”.

وناشد المسؤولين وفاعليات المنطقة “التحرك ورفع الظلم عن شريحة كبيرة من المواطنين”.

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