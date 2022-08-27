اعتصام لأهالي بلدتين في قضاء الشوف بسبب انقطاع المياه

أقدم عدد كبير من أهالي بلدتي عين زحلتا ونبع الصفا على قطع الطريق الرئيسية التي تربط الشوف بقضاء عاليه عند نقطة نبع الصفا، احتجاجًا على انقطاع المياه عن البلدتين لا سيما أن نبع الصفا الذي يغذّي مناطق إقليم الخروب والشوفين الأعلى والاوسط وجزءًا من قضاء عاليه ينبع من البلدة، فيما البلدة عطشى.

وشارك في الاعتصام المجلسان البلدي والاختياري والفاعليات والاهالي، وتحدّث رئيس البلدية العقيد المتقاعد “نعيم سعد” باسم المعتصمين مرددًا شعار “نشرب تشربون، لا نشرب لا تشربون”، مطالبًا “بحل سريع وجذري لقضية انقطاع المياه عن البلدة”.

كذلك، تحدّث المختار صلاح كرامة مؤكدًا أنّ “الأهالي يعانون الأمرين بشراء المياه”، مطالبًا “بمعاملة البلدة أسوة بغيرها، خاصة أن فيها منبع المياه الذي يغذّي عددًا كبيرًا من القرى، ومن مياهها يتغذى معمل رشميا الحراري الذي منعت البلدة من الاستفادة منه”.

وحذّر المعتصمون من “خطوات تصعيدية سيلجأون اليها في حال استمرار الوضع كما هو”.

الى ذلك، أصدر الاهالي بيانًا حمّلوا فيه المسؤولية الى “مصلحة مياه بيروت وجبل لبنان لعدم تأمين عمل المضخة واصلاح المولد الخاص بها”، مؤكدين ان “الاعتصام هو الانذار الاخير من أجل تأمين المياه التي هي من حقنا الشرعي وتأمين الكهرباء من محطة رشميا”.