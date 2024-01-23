اعتصام لأهالي ضحايا المرفأ أمام قصر العدل: "الضغط لإخفاء الحقيقة لن ينفع"

نفّذ أهالي ضحايا تفجير مرفأ بيروت اعتصامًا أمام قصر العدل في بيروت في تمام الساعة 11 قبل ظهر اليوم، وذلك احتجاجًا على قرار المحامي العام التمييزي، القاضي صبوح سليمان بوقف تنفيذ مذكرة التوقيف الغيابية الصادرة بحق وزير الأشغال العامة والنقل السابق يوسف فنيانوس، التي أصدرها القاضي طارق البيطار في 16 أيلول العام 2021، بعد تغيب المستدعى عن جلسة استجوابه ورفضه المثول أمام البيطار.

وتقدّم وكلاء الدّفاع عن أهالي الضحايا بطلب أمام محكمة التمييز لرد المحامي التمييزي القاضي صبوح سليمان لإصداره قرارًا بوقف تنفيذ مذكرة التوقيف الغيابية بحق الوزير السابق يوسف فنيانوس في ملف المرفأ، معتبرين أنّ هذه الصلاحية تعود إلى المحقق العدلي طارق البيطار في هذا الملف.

ولفت وليام نون، إلى أن تفريغ الملف من الموقوفين نوع من الوقاحة، مؤكدًا أن هذا الضغط لإخفاء الحقيقة لن ينفع.

من جهّته، اعتبر بيتر بو صعب، أن الدولة تستخف بالأهالي وبالقضية، مؤكدًا أن هذا ما سيدفهعم أكثر وأكثر نحو التصعيد.