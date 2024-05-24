اعتصام لأهالي موقوفي أحداث عبرا في صيدا

نفذ أهالي “معتقلي احداث عبرا” اعتصاما بعنوان “عبرا جرح صيدا النازف إلى متى”، امام “مسجد عائشة ام المؤمنين” في صيدا عقب صلاة الجمعة، في اطار تحركاتهم المطالبة بإقرار العفو العام واطلاق سراح الشيخ احمد الأسير والموقوفين في ملف احداث عبرا،

تخلله كلمة للشيخ خالد البوبو، استذكر فيها “23 حزيران 2013″، معتبرا انه “تاريخ لا يُنسى في ذاكرة الصيداويين”، مشيرا الى ان “أحداث عبرا طالت معظم الصيداويين بشكل أو بآخر.

وقال: “منذ ذلك الحين وهذا الملف لم يطوَ وأهالي موقوفي أحداث عبرا وشباب مسجد بلال لم يتوقفوا عن المطالبة بإطلاق سراح الشيخ أحمد الأسير وإخوانه، خصوصا أن ما تعرضوا له كان مؤامرة بشهادة جيران المسجد ومشايخ ونواب المدينة في حينه”.

ودان البوبو “سعي البعض لجعل ما حصل في عبرا طي النسيان”، مطالبا فاعليات صيدا الدينية والسياسية بـ”الضغط على المعنيين لمعالجة هذا الملف”، داعيا الى “الإفراج عن الموقوفين الإسلاميين المظلومين”.