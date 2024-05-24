الجمعة 16 ذو القعدة 1445 ﻫ - 24 مايو 2024 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

اعتصام لأهالي موقوفي أحداث عبرا في صيدا

منذ دقيقة واحدة
اعتصام لأهالي موقوفي أحداث عبرا في صيدا

اعتصام لأهالي موقوفي أحداث عبرا في صيدا

A A A
طباعة المقال

نفذ أهالي “معتقلي احداث عبرا” اعتصاما بعنوان “عبرا جرح صيدا النازف إلى متى”، امام “مسجد عائشة ام المؤمنين” في صيدا عقب صلاة الجمعة، في اطار تحركاتهم المطالبة بإقرار العفو العام واطلاق سراح الشيخ احمد الأسير والموقوفين في ملف احداث عبرا،

تخلله كلمة للشيخ خالد البوبو، استذكر فيها “23 حزيران 2013″، معتبرا انه “تاريخ لا يُنسى في ذاكرة الصيداويين”، مشيرا الى ان “أحداث عبرا طالت معظم الصيداويين بشكل أو بآخر.

وقال: “منذ ذلك الحين وهذا الملف لم يطوَ وأهالي موقوفي أحداث عبرا وشباب مسجد بلال لم يتوقفوا عن المطالبة بإطلاق سراح الشيخ أحمد الأسير وإخوانه، خصوصا أن ما تعرضوا له كان مؤامرة بشهادة جيران المسجد ومشايخ ونواب المدينة في حينه”.

ودان البوبو “سعي البعض لجعل ما حصل في عبرا طي النسيان”، مطالبا فاعليات صيدا الدينية والسياسية بـ”الضغط على المعنيين لمعالجة هذا الملف”، داعيا الى “الإفراج عن الموقوفين الإسلاميين المظلومين”.

    المزيد من أخبار لبنان

    الدفاع المدني
    تحذير هام من الدفاع المدني.. ابتعدوا عن الشواطئ خلال هذه الفترة
    فؤاد السنيورة
    السنيورة: إسرائيل لن تجتاح لبنان كما حصل في 2006
    رمزي نهرا
    دعارة وأعمال منافية للحشمة من البترون إلى شكا.. ومحافظ الشمال يتحرك

    الأكثر قراءة

    الدولار
    الدولار يحوم قرب أعلى مستوى في أسبوع
    بيني غانتس
    بالقوة أو بالترتيب.. غانتس يحدد تاريخ إعادة المستوطنين إلى منازلهم قرب لبنان!
    للواء أساف حمامي قائد لواء الجنوب في فرقة غزة
    غزة تحت النار
    فضيحة في إسرائيل.. كيف دفنوا اللواء آساف حمامي وقد أسرته كتائب القسام!؟