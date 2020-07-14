اعتصام لاصحاب الملاحم امام بلدية صيدا للمطالبة باقفال مسلخ المدينة

نفذ اصحاب الملاحم اليوم اعتصاما امام بلدية صيدا احتجاجا على “دعم بعض محال اللحوم والجزارة من قبل شركات الصيرفة فئة أ بواسطة مصرف لبنان، بعد ان تقدم صاحب كل منها بورقة صادرة من مختار المحلة تثبت انه يملك محلا لبيع اللحوم ويبرز معها بطاقة هويته”، بحسب اصحاب الملاحم.

واستنكروا هذا الاجراء، مطالبين رئيس بلدية صيدا المهندس محمد السعودي ب”اقفال المسلخ هذه الليلة”، معتبرين أن “ما يحصل هو ظلم بحقهم”. كما طالبوا ب”توحيد سعر صرف الدولار مقابل الليرة اللبنانية لشراء وبيع اللحوم بسعر موحد في كافة الملاحم في صيدا”، لافتين الى أنه “لا يجوز التعامل معنا بهذه الطريقة”.