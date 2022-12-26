الأثنين 2 جمادى الآخرة 1444 ﻫ - 26 ديسمبر 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

اعتصام لأصحاب مراكب الرحلات البحرية في صور

منذ 36 دقيقة
آخر تحديث: 26 - ديسمبر - 2022 3:55 مساءً
اعتصام لاصحاب مراكب الرحلات البحرية في صور

اعتصام لاصحاب مراكب الرحلات البحرية في صور

A A A
طباعة المقال

اعتصم أصحاب مراكب الرحلات البحرية السياحية في ميناء صور، أمام مراكبهم التي رست على رصيف الميناء، احتجاجاً على قرار وزير الأشغال العامة والنقل علي حميه، الذي قضى برفع الرسوم على المراكب.

وخلال الاعتصام، أكد المحتجون أنهم “هجروا مهنة الصيد، وحولوا مراكبهم للرحلات البحرية بعد انقراض الأسماك، لانهم لا يستطيعون دفع الملايين، في ظل الاوضاع الاقتصادية الراهنة”.

وقالوا إن “الصيادين هم من الطبقة الفقيرة، فهم لا يعملون في السنة إلا 3 أشهر”.

وأضافوا: “كيف لنا تسديد تلك الرسوم ولدينا أطفال وعائلات. نريد حلا من الوزير، وسنتخذ خطوات تصعيدية في صيدا وبيروت، للتحرك من أجل الغاء هذا القرار التعسفي بحقنا، في ظل الغلاء وارتفاع الدولار وانهيار الليرة”.

    المزيد من أخبار لبنان

    الدكتور فراس أبيض
    وزير الصحة: هناك حركة انتقال للكوليرا عبر الحدود تستدعي أن نحصن مجتمعاتنا
    قوى الأمن الداخلي
    الخطّة الأمنية في طرابلس.. إليكم حصيلة التوقيفات خلال اليومين الماضيين
    الدولار والليرة اللبنانية
    دولار السوق السوداء يفتتح الأسبوع الأخير من 2022 على رقم قياسي جديد!

    الأكثر قراءة

    الدولار والليرة اللبنانية
    قفزة مسائية جديدة لدولار السوق السوداء!
    انهيار جزء من مدرج بصالة الدكتور حسن مصطفى جنوب القاهرة
    بالفيديو.. لحظات مروعة لانهيار مدرج خلال مباراة كرة سلة جنوب القاهرة
    لحظة دخول القاتل إلى صالون حلاقة في باريس وإطلاق النار
    لحظات مرعبة.. فيديو جديد للهجوم المروع على أكراد باريس