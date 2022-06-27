اعتصام لذوي الفتاة التي قضت في حادثة ضهر المغر

نفذ آل الديكو من ذوي الفتاة التي قضت في حادث سقوط المبنى في ضهر المغر بمشاركة آل دندشي والمرعبي أهالي شهداء مركب الموت اعتصاما على طريق طرابلس القبة الغربية.

ولفت المشاركون خلال الاعتصام الى “ضرورة انتباه المسؤولين في كل المؤسسات هيئة الإغاثة العليا وبلدية طرابلس والمساحة الى واقع المباني المهددة بالسقوط وعددها الكبير عمليا في القبة وكل طرابلس، و الى أن ما قام به المعنيون بمثابة عراضة اعلامية لا فائدة منها وطالبوا بترميم المباني المهددة وايواء قاطنيها بانتظار إنجاز الترميم وإعادة التأهيل”.

وكان نهار مبنى من ثلاث طبقات في منطقة ضهر المغر في طرابلس الأحد، ما أدى الى سقوط ثلاثة جرحى من بينهم امرأة وابنتها.

وهرعت الى المكان عناصر الصليب الاحمر والدفاع المدني والقوى الامنية.

كما تمكنت فرق الاسعاف والاغاثة في بلدية طرابلس، بالتعاون مع عناصر الجيش والدفاع المدني والاهالي، من إنقاذ امراة مسنة من تحت الركام، ونقلت على الفور الى احدى مستشفيات المدينة للمعالجة.

وبعدما عُثر على طفلة تبلغ من العمر سنتين تحت ركام المبنى، أعلن الاطباء في مستشفى طرابلس الحكومي أنها فارقت الحياة.