اعتصام لروابط التعليم الرسمي أمام سراي راشيا

نفذت روابط التعليم الرسمي الثانوي والأساسي، اعتصاماً أمام سرايا راشيا، تلبية لدعوة هيئة الروابط في التعليم الرسمي.

وتحدث عضو فرع البقاع في اللجنة التربوية حنان حجاز، المربية هيام المقت باسم المتقاعدين، مدير مدرسة مجدل بلهيص المربي أحمد ناصر باسم مديري مدارس راشيا. ثم كانت قصيدة من وحي المناسبة للمرشد التربوي الشاعر سامي التراس.

وشارك في الاعتصام ممثل رابطة البقاع في التعليم الثانوي الرسمي عارف مغامس، ممثلا منطقة راشيا في رابطة التعليم الأساسي مدير متوسطة كوكبا الرسمية سميح أبو غوش ومدير متوسطة عزة صالح نجم ومندوبو الثانويات والمعاهد والمدارس.

وشددت الكلمات على “المطالب المحقة للأساتذة والمعلمين وضرورة إقرارها، بشكل يحفظ كرامة المعلم ورتبته وراتبه والحفاظ على قطاع التعليم الرسمي وإنصاف المدارس الرسمية لتتمكن من الصمود في هذه الأزمة مع الأهل والتلاميذ”.