اعتصام لسائقي الباصات في طرابلس بعد تعرّضهم لاعتداءات

اعتصم سائقو الباصات في طرابلس عند ساحة التل، وقطعوا الطريق بمشاركة الاتحاد العمالي في الشمال ونقابة السائقين، لبعض الوقت، احتجاجًا على الاعتداءات التي يتعرضون لها على خط جونية جبيل من قبل سائقي باصات سوريين غير شرعيين.

وقد رفع الصوت رئيس الاتحاد العمالي في الشمال النقيب شادي السيد، مطالبًا وزير الداخلية بسام المولوي والقوى الأمنية بالتدخل ورفع الغبن عن السائقين الشرعيين الذين يعملون بعرق جبينهم، من أجل لقمة عيشهم.

كما تحدث عدد من السائقين الذين يعملون على هذا الخط مطالبين القوى الأمنيّة بالتدخل ورفع المخالفات التي يرتكبها سائقو الباصات غير الشرعية.