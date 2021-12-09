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اعتصام لسائقي السيارات العمومية والباصات في مناطق لبنانية

9 - ديسمبر - 2021
سيارات

سيارات

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تجمع سائقو السيارات والفانات والاوتوبيسات والشاحنات والصهاريج مع آلياتهم عند موقف التحرير في النبطية، تلبية لدعوة رئيس اتحاد النقل البري بسام طليس للاضراب والاعتصام استنكارا لعدم اعطاء صفيحتي بنزين للسائقين العموميين. ثم انطلقوا في مسيرة سيارة جابت شوارع النبطية وهي ترفع العلم اللبناني .

وتحدث أمين سر نقابة سائقي السيارات العمومية في النبطية أبو حبيب قبيسي، مطالباً “بدعم السائقين واعطائهم ما وعدت الحكومة به خلال الاجتماع مع اتحاد النقل البري برئاسة بسام طليس، واشار الى ان “الأسعار إلى ارتفاع، والسائقين باتوا تحت خط الفقر لا يحصلون على قوت يومهم، وتصليح السيارات والالآت في تصاعد مستمر”.

كذلك، نفذ سائقو الباصات العاملة على خط عكار – طرابلس وطرابلس – بيروت اعتصاما عند مدخل طرابلس الجنوبي طالبوا خلاله الدولة بتنفيذ وعودها لقطاع النقل.

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