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اعتصام لطلاب الشهادة الثانوية أمام وزارة التربية

14 - يوليو - 2021

اعتصام لطلاب الشهادة الثانوية

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أفادت “الوكالة الوطنية للاعلام” بأنّ مدخل وزارة التربية في “الاونيسكو” يشهد تجمعاً لمئات طلاب الشهادة الثانوية الذين قطعوا الطريق لمطالبة وزير التربية طارق المجذوب بإلغاء الامتحانات الرسمية للشهادة الثانوية أسوة بالشهادة المتوسطة، نظرا للظروف الراهنة التي تشهدها البلاد على الصعيدين الاقتصادي والصحي وعدم توافر مادة البنزين للتنقل.

ويطلق الطلاب المعتصمون هتافات رافضة لإصرار الوزير المجذوب على اجراء الامتحانات، ويدعونه إلى “التراجع والتحلي بالواقعية”.

وتشهد اعداد المحتجين تزايدا مع مرور الوقت، وسط انتشار كثيف لعناصر القوى الامنية عند مدخل الوزارة تجنباً لمحاولة اقتحامها من قبل الطلاب.

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