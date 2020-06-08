اعتصام لطلاب من الجامعات اللبنانية والخاصة أمام “التربية” اعتراضاً على الامتحانات وزيادة الأقساط

نفذ عدد من طلاب الجامعات اللبنانية والخاصة وطلاب المدارس، اعتصاما امام مبنى وزارة التربية والتعليم العالي في “الاونيسكو”، بعنوان “التعليم مش شحادة”، لايصال رسالة اعتراضية الى وزير التربية طارق المجذوب تطالبه “بعدم اجراء امتحانات الجامعة اللبنانية في ظروف انتشار فيروس كورونا وعدم زيادة الاقساط بطريقة غير مبررة”.

ولفت المعتصمون الى “عدم قدرة الكثير من طلاب الجامعة اللبنانية على محاضراتهم بالطريقة الالكترونية المباشرة بسبب صعوبات تقنية ومادية”، وانتقدوا “عدم التفات الوزارة الى هذا الموضوع وعدم تأمين وزارة الاتصالات الخدمات بشكل مجاني للطلاب”، مؤكدين عدم جهوزية الطلاب “لاجراء الامتحانات نظرا لاكتظاظ قاعات الجامعة حيث ستجرى هذه الامتحانات، ما يزيد من خطر انتقال عدوى كورونا”.

ودعا المعتصمون “بعض الجامعات الخاصة الى التراجع عن دولرة أقساطها وابقائها بالليرة اللبنانية التي أتت على حساب القدرة المادية للطلاب”، مطالبين ب”العقد الطلابي الذي يقضي بأن يدفع الطالب قسطه بحسب المبلغ الأول الذي تسجل من خلاله في الجامعة”.