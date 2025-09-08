اعتصام لعمال بلدية الميناء.. لهذا السبب!

نفذ عمال بلدية الميناء – طرابلس، تلبية لدعوة اتحاد نقابات العمال والمستخدمين في لبنان الشمالي ونقابة عمال بلدية الميناء، اعتصامًا امام مقر نقابتهم احتجاجًا على عدم استيفائهم لرواتبهم منذ 6 اشهر وحصولهم على التقديمات الاستشفائية والاجتماعية منذ اكثر من سنتين.

وأعلن المعتصمون إغلاق مكاتب دوائر للهندسة والتنظيفات ملوحين بإغلاق القصر البلدي.

وفي السياق، تحدث خلال اللقاء رئيس اتحاد نقابات العمال المستخدمين في لبنان الشمالي النقيب شادي السيد، الذي قال : “اننا اليوم نتضامن مجددا مع عمال بلدية الميناء الذين يعانون من ظروف صعبة جدا والذين لم تتمكن البلدية حتى الساعة من تقديم اي حل لمشكلتهم المالية، وهم في هذا الوقت غير قادرين على تسجيل ابنائهم في المدارس، وايضا غير قادرين على الحصول على الاستشفاء رغم ان هناك من بينهم من يحتاج الى الطبابة والمتابعة الصحية، ومنهم من هو مصاب في اطرافه ومنهم من هو مصاب بامراض عدة”.

وأضاف: ” ان المجلس البلدي مستهتر الى حد بعيد بمصير العمال وبالتالي لم يبادر الى اي خطوات لتحصيل المال لصالح مالية البلدية وهم ينشغلون بقضايا دعائية ولا يبادرون لا الى تحفيز الجباية ولا الى تسليط الضوء على المؤسسات التي يمكن لها ان تسدد الرسوم البلدية المتوجبة عليها سواء في المنطقة الاقتصادية الحرة او في المؤسسات الكبرى في المدينة، لذلك فان المجلس البلدي مقصر وهو مطالب بان يستبدل حراكه باتجاه الاحياء بشكل دعائي ان يستبدل توجهه لهذه الاحياء للجباية منها” .

وتابع: “المحافظ ايمان الرافعي وابان توليها لرئاسة بلدية الميناء كانت تبادر دائما الى حل مشكلتهم ولم تترك المجال لتفاقم الأزمة كما هو حاصل اليوم “.

كما لفت السيد الى “ضرورة التنبه الى ان الاموال التي ستحال الى الصناديق البلدية من عائدات الخلوي غير كافية ولذلك لابد من تفعيل الجباية في مدينة الميناء”.

بدوره، تحدث نقيب عمال بلدية الميناء احمد مرسلي، مشيرًا الى ان “ما يحصل اليوم هو بداية لتحرك حيث عمد العمال الى اغلاق مكاتب دائرة الهندسة ودائرة التنظيفات ملوحا بمنع الدخول والخروج من القصر البلدي”.

وقال: “لقد اعذر من انذر ونحن نرفع مشكلة لا نرى لها اذان صاغية لقد لفتنا نظر المجلس البلدي ورئيس البلدية الى المصادر المالية المتاحة والى الجباة التي يجب ان يقوموا بها ولكننا لم نلقى اذانا صاغية”.

وختم: “نحن مضطرون مع بداية العام الدراسي ومع استمرار الازمة المالية لمدة ستة اشهر وعدم تقاضينا للرواتب ان نعمد الى هذه الخطوة “.