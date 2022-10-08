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اعتصام لمتعاقدي التعليم المهني الأسبوع المقبل

منذ 39 دقيقة
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شدّدت لجنة الأساتذة المتعاقدين في التعليم المهني والتقني الرسمي في بيان، على “تمسكها بحقوق الأساتذة المتعاقدين في التعليم المهني والتقني غير القابلة للتسويف بها، أو التراجع عنها”، مشيرةً الى أنه “انسجامًا مع نتائج الإستبيان الأخير المرفق، فقد سارعت اللجنة الى عقد إجتماعات متكررة بين أعضائها للخروج بمضامين وآليات تصون حقوق الأساتذة المتعاقدين في التعليم المهني والتقني، بالتوازي مع أحقية الطلاب بالإنضمام الى معاهدهم، في ظل ظروف قاسية جدا جعلت المقبل من الأيام غير معروف النتائج”.

وتابعت: “بناء على ما تقدم، تدعو اللجنة جميع الزملاء الى التلاحم والتواصل توحيدًا للصف، ومنعًا لأي شرذمة، وشحذ الهمم، لسلسلة تحركات تكون باكورتها مع إنطلاقة العام الدراسي اعتصامًا حاشدا أمام وزارة المالية – شارع المصارف نهار الثلاثاء المقبل في 11/10/2022 في تمام 10,30 صباحا، لنعبّر وبأعلى صوتنا عن تمسكنا بقدسية حقوقنا، ويتخلل الإعتصام مؤتمر صحافي عند 11,00 للإعلان عن الخطوات التصعيدية اللاحقة”.

كما دعت اللجنة، رابطة أساتذة التعليم المهني والتقني، والطلاب والأهالي إلى المشاركة في هذا النهار النقابي، وتوجهت الى مختلف وسائل الإعلام “من أجل مناصرة قضيتنا وتغطية الإعتصام وتسليط الضوء على تحركاتنا”.

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