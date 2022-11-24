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اعتصام لمخاتير القيطع في عكار احتجاجاً انقطاع الطوابع

منذ دقيقة واحدة
مخاتير القيطع في عكار

مخاتير القيطع في عكار

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نفّذ مخاتير القيطع في عكار اعتصامًا رمزيًا أمام مركز قلم نفوس العبدة وقطعوا الطريق العام بشكل جزئي لبعض الوقت، وذلك احتجاجًا على انقطاع الطوابع وارتفاع أسعارها وبيعها في السوق السوداء بأضعاف أسعارها الرسمية.

وتحدث مختار ببنين محمد البستاني فأشار إلى أن “ما يجري في موضوع الطوابع وإخراجات القيد أمر مرفوض، ومن غير المقبول التعامل مع المواطنين ومع المخاتير بهذه الطريقة، ودعا وزيري المال والداخلية إلى “معالجة سريعة للأزمة قبل أن تستفحل الأمور وتخرج عن السيطرة”.

بدوره، أشار رئيس رابطة مخاتير جرد القيطع مختار فنيدق عمر عائشة إلى “أن المخاتير بصدد خطوات تصعيدية في المرحلة المقبلة إذا لم يقم المعنييون بإيجاد الحل، من غير المقبول بتاتا إذلال الناس وإذلال المواطنين بهذا الشكل”.

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