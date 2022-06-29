الأربعاء 30 ذو القعدة 1443 ﻫ - 29 يونيو 2022 |
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اعتصام لمرضى غسيل الكلى... ونداء!

منذ 4 دقائق
مرضى غسيل الكلى

مرضى غسيل الكلى

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طالب مرضى غسل الكلى خلال اعتصام أمام المستشفى الإسلامي في طرابلس الحكومة اللبنانية “بأخذ مشكلتهم المتأتية عن دولرة الاستشفاء وخصوصاً غسل الكلى بعين الاعتبار”.

ولفت المشاركون في الاعتصام الى ان وزارة الصحة “لا تلتفت الى مطالبهم لجهة تأمين الأدوية للمستشفيات الحكومية وتحويل الأموال الى المستشفيات ومنع المصارف من احتجازها”.

وأكدوا ان “قضيتهم ليست الوحيدة على طاولة وزير الصحة فمرضى السرطان أيضاً يعانون كما كل الأمراض المزمنة”.

وتمنوا ان “يأخذ الاجتماع المخصص للشأن الاستشفائي والذي سيعقد في السرايا الحكومية هذه الأمور بما في ذلك أداء المستشفيات وفرض رسوم اضافية على مرضى الكلى بعين الاعتبار ،وأن يكون الحل متناسبا مع واقع الحال وواقع المرضى وقدرتهم المالية”.

وأعلن المعتصمون عن توجههم للقاء رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي لرفع قضيتهم إليه مباشرة.

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