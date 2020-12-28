اعتصام لمزارعين ومربي خيول في شتورا اعتراضا على عدم تسليمهم العلف المدعوم

نفذ عدد من مربي الخيول والمزارعين اعتصاما أمام مركز الثروة الحيوانية في شتورا التابع لوزارة الزراعة، طالبوا فيه بـ”العلف المدعوم المفقود في منطقة البقاع بالكامل والذي يتم تهريبه الى سوريا او تخزينه في مستودعات كبار التجار”، كما أفاد عدد من المعتصمين.

وتحدث باسم المزارعين عمران عراجي فأشار الى أن “المزارعين فتشوا طويلا على العلف المدعوم وتسلموا القسائم من وزارة الزراعة لاستلام العلف المدعوم ولكنهم لم يستلموا شيئا مؤكدين ان هذا الواقع يهدد الثروة الحيوانية بالانتحار في هذه المنطقة”. وهدد عراجي بـ”العمل على اقتحام كل المستودعات التي تخزن وتحتكر العلف المدعوم والعمل على سحبها بواسطة الشاحنات والجرافات”.

كذلك، تحدث يحيى عراجي مؤكدا أن العلف المدعوم “يصدر الى سوريا ولا أحد يتحرك”، وقال: “إن الكميات المطلوبة موجودة في المستودعات ولكن لا يجرؤ أحد على التعاطي مع هؤلاء التجار الكبار الذين يحتكرون ويخزنون كميات هائلة من الأعلاف في أماكن بعيدة عن مخازنهم ومستودعاتهم المعتادة”.