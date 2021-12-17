اعتصام لموظفي “ألفا” و”تاتش” احتجاجاً على تصريحات القرم

نظّم موظفو “تاتش” و”ألفا” اعتصاماً في حرم كل من الشركتين احتجاجاً على التصريحات التي أدلى بها وزير الاتصالات جوني القرم في مقابلة تلفزيونية مساء أمس والتي اعتبروها إساءة لهم.

الى ذلك، يستمر اضراب الموظفين لليوم الخامس. وبدأت تداعياته تظهر مع توقف خدمات الاتصال والإنترنت في أكثر من منطقة بعد الاحجام عن القيام بأعمال الصيانة.

ويُخشى بدء فقدان بطاقات التشريج من السوق في مطلع الأسبوع المقبل بعد توقف الموظفين عن تسليم البطاقات، وهو ما يُهدد بارتفاع أسعارها بشكل غير مسبوق في السوق السوداء.

وكان قد قال قرم: “أنا لست ضد الموظف وفور تسلّمي الوزارة وقعت قرار الشهر 13 لموظفي “ألفا” و”تاتش” الذي كان متوقفاً منذ سنتين والمطالب محقة، ولكن في وضع طبيعي، وغير قادر على صرف 1000 موظف من الشركتين”.

وكشف القرم عن أنّ “بوالص تأمين موظفي “ألفا” و”تاتش” هي “first class” وتكلفتها حوالي 5 مليون دولار “فريش”، وهم يرفضون تعديلها إلى “second class” بحجة أن العقد الجماعي لا ينص على ذلك”.