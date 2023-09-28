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اعتصام لموظفي مستشفى رحال مطالبين بدفع رواتبهم

منذ 47 دقيقة
آخر تحديث: 28 - سبتمبر - 2023 11:45 صباحًا
مستشفى رحال

مستشفى رحال

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نفّذ الموظفون في مستشفى عكار رحال اعتصامًا رمزيًا أمام المستشفى طالبوا من خلاله الإدارة بدفع رواتبهم المتأخرة. ووجهوا بيانًا إلى المدير العام للمستشفى بالوكالة سعيد رحال، قالوا فيه: “حضرة المدير العام بالوكالة السيد سعيد نقولا رحال المحترم نحن موظفي مستشفاكم الموقر المعتصمين في الخارج امام مكتبكم نقدر جليا ظروف المستشفى الاقتصادية ونتمنى لكم التوفيق في مهامكم بإعادتها إلى مكانها الرائد بين مستشفيات المنطقة، ونقدر محاولاتكم الحثيثة لرفع اجور الموظفين. ولكن بعد صبر دام أكثر من 4 سنوات على تدهور وضع المستشفى الاقتصادي وتغيّر الادارات بشكل متكرر وبعد استلامكم الادارة بالوكالة عن السيد حسن نقولا رحال منذ اكثر من 9 أشهر، لم يعد لنا صبر ولا جلد على الوضع المتردي ولم يعد لدينا القدرة على الاستمرار في تأدية مهامنا في المستشفى بسبب تكاليف التنقل الباهظة وضعف رواتبنا التي لم تعد تغطي حتى أبسط نفقات الحياة”.

وطالب الموظفون بـ”التزام قانون العمل من ناحية الحد الادنى للأجور، والتزام دفع رواتب الموظفين بشكل شهري من دون تأخير، دفع الرواتب المستحقة عن شهري آب وأيلول 2023 فورًا”.

وختموا: “إن كانت هناك صعوبة في تأمين هذه الحقوق من قبلكم. فسنضطر آسفين ومجبورين بالتوجه الى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ومجلس العمل التحكيمي بشكل فردي او جماعي لتقديم شكوى رسمية بحق المستشفى وبحقكم، للحصول على حقوقنا كاملة من دون أي نقصان”.

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