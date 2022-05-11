اعتصام لنقابة مستوردي السيارات المستعملة وتلويح بالتصعيد

نفذت نقابة مستوردي السيارات المستعملة في لبنان برئاسة إيلي قزي إعتصاما أمام مركز مصلحة تسجيل السيارات والآليات إحتجاجا ورفضا لإستمرار إقفال مراكز “النافعة” في مختلف المناطق اللبنانية.

وطالب النقيب ايلي قزي ب “اعادة فتح مراكز النافعة نظرا للخسائر التي تكبدها القطاع جراء الاقفال بحجة النقص بالمستلزمات الادارية والمحروقات” معتبرا ان” هناك عملية افلاس مبرمجة لقطاعات الدولة وهذا ما لا نقبل به” .

ودعا قزي المعنيين الى “عدم زجهم في الاعيبهم السياسية والمحاصصة واعطائهم حقهم ضمن القانون لتسهيل معاملات المواطنين ايضا ، علما ان النافعة تدخل الى الخزينة 4 مليار ل. ل يوميا” .

وطالب ” المسؤولين القيام بما يلزم لإعادة فتح هذه المراكز الحيوية بالنسبة للدولة والمواطنين وقطاع السيارات، والا فاننا ذاهبون الى التصعيد واقفال الطرق”.