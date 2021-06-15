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اعتكاف المساعدين القضائيين في كل المحاكم الخميس والجمعة القادمين

منذ ساعتين
قصر العدل

قصر العدل

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صدر عن المساعدين القضائيين في قصور عدل لبنان البيان الآتي:

“عطفا على بياناتنا السابقة، ونظرا لما نعيشه من كوارث اقتصادية وصحية مزرية، وبما أن الموظفين في كل الإدارات العامة يعانون من هذه الأوضاع ، لا سيما أن رواتبهم لم تعد كافية لا بل أصبحت معدومة، وبما أن مادة البنزين أصبحت عملة نادرة يتعذر تأمينها إلا بسعر باهظ ونكون تحت رحمة أصحاب المحطات، وبما أن الموظف بات من دون تغطية صحية واستشفائية، وتماشيا مع قرار رابطة موظفي القطاع العام الداعي إلى الإضراب العام في كل الإدارات العامة، واستنكارا لما سبق ذكره يعلن المساعدون القضائيون في كل قصور العدل في لبنان التزامهم هذا الموقف وإعلان الاعتكاف العام في كل المحاكم الخميس والجمعة في 17 و18 حزيران الجاري، على أن يتم تأمين أمور الموقوفين والمهل القانونية فقط في أيام الاعتكاف، علما أننا سوف نلجأ إلى التصعيد في حال عدم الاكتراث لمطالبنا”.

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