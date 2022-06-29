الأربعاء 30 ذو القعدة 1443 ﻫ - 29 يونيو 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

اعتماد أسعار جديدة للاتصالات خطوة غير مدروسة... وتحذير من الفراغ الرئاسي!

منذ ساعة واحدة
الاتصالات

الاتصالات

A A A
طباعة المقال

حذر ممثل اتحاد خبراء الغرف الاوروبية في بيروت الدكتور نبيل بو غنطوس، من “انهيار شبه كامل لقطاع الاتصالات فور البدء باعتماد التسعيرة الجديدة”. ولفت الى ما صرح به مسؤولون في شركتي الخلوي “الفا” و”تاتش” الاسبوع الماضي، حول تراجع اعمال الشركتين بما نسبته 28 بالمئة، عشية تنفيذ قرار رفع الاسعار.

وأسف في بيان “للمغالطة التي تقع فيها الحكومات اللبنانية المتعاقبة، لجهة اعتبار الاتصالات من الكماليات ومصدر دخل للدولة، في حين انها في كل دول العالم، تعتبر من الاساسيات والضروريات والحاجيات التي يفترض تأمينها على افضل وجه، لأنها تدخل في صلب الخدمات التي تحتاجها المجتمعات للنمو والازدهار الاقتصادي وليست بابا من أبواب الرفاهية”.

ولفت الى أن “رفع الدعم المستمر عن كل الحاجيات الأساسية للمواطن اللبناني، من محروقات وطحين وأدوية وطبابة وغلاء الأسعار الفاحش وانهيار الليرة وانتكاسة القطاع المصرفي الخ، جعلت المواطن اللبناني يعيش في قعر جهنم، فكيف إذا ما أضيف إليهم اليوم تحرير أسعار الاتصالات”. وقال: “لا بد من أن حراكا شعبيا قادما سينفجر في وجه حكومة تصريف الاعمال، ونطلب من الوزير قرم تأجيل تنفيذ اتخاذ قرار رفع اسعار الاتصالات تفاديا لما قد ينتج عنه، فليس صحيحا أن المواطن اللبناني لن يتحرك هذه المرة لا بل سينفجر وغدا لناظره قريب”.

وختم بو غنطوس: “على حكومة تصريف الاعمال، تجنب هذا السيناريو، والبحث عن مصادر تمويل، غير مقتصرة على رفع الدعم عن سلعة او خدمة من هنا او من هناك، فحذار حذار، ان يلي هكذا خطوات غير مدروسة، فراغ رئاسي قد يفجر البلد ويستتبع بحرب أهلية”.

    المزيد من أخبار لبنان

    المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الدكتور محمد كركي
    كركي: أضاليل بحق الضمان
    المياه
    مياه الجنوب: لترشيد استهلاك المياه حتى عودة التيار الكهربائي
    علي مراد
    علي مراد: تحولنا الى بيضة القبان يتطلب التعاون الشعبي و العمل الكثيف

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    الرئيس ميشال عون
    عون... "مش مصدقين كيف يخلصوا منّي"
    الامتحانات الرسمية - لبنان
    توضيح من وزارة التربية بشأن ما حصل مع جيفارا نوح زعيتر
    سيارة إسعاف في مصر (أرشيفية)
    بعد اختفائها لأسابيع.. العثور على جثة إعلامية مصرية مشوهة داخل فيلا